حاولت اختبار وفاء زوجها... فكان عقابها وخيمًا!

حاولت اختبار وفاء زوجها... فماذا حصل بعدها؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دبي, زوجة,زوج,حاولت اختبار وفاء زوجها... فماذا حصل بعدها؟

LBCI News Lebanon

لجأت سيّدة إماراتيّة إلى حيلة من أجل اختبار وفاء زوجها لها، فأضافته عبر تطبيق سناب شات تحت اسم مستعار وصورة فتاة جميلة، وحاولت استمالة قلبه بالكلام بشتى الطرق، لكنّه لم يتجاوب أو يتفاعل معها، وكان يكتفي بردود جافة، ومختصرة.

عاجل" الالكترونيّة عن صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الزوجة لم تكتف بذلك، بل لجأت إلى التشكيك بزوجها، فواجهته بأنه خائن وانه يتحدث مع غيرها عبر سناب شات. ونقلت صحيفة "" الالكترونيّة عن صحيفة "البيان" الإماراتية، أن الزوجة لم تكتف بذلك، بل لجأت إلى التشكيك بزوجها، فواجهته بأنه خائن وانه يتحدث مع غيرها عبر سناب شات.

الإعلان

عندها أدرك الزوج أن زوجته هي من كانت تحادثه عبر التطبيق، وحين فاتحها بالأمر، لم تجد طريقة للدفاع عن نفسها، فما كان منه إلا أن قال لها: "أنت طالق".

وبعد وقوع الطلاق الذي تلقته ​الزوجة بصدمة كبيرة، توجهت الأخيرة إلى قسم الإصلاح الأسري في محاكم دبي واستعانت بالموجهين الأسريين للوساطة بينها وبين زوجها، الذي وافق على إرجاعها بعد شهر، بعدما عبرّت عن شعورها بالندم.