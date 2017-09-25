بالصور– حفل زفاف استثنائي مستوحى من مسلسل صراع العروش!

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تزوج الشاب ريخازا بانجي رياوان (28 عاماً) من سيستا موبي والنداري (27 عاماً) في حفل زفاف فريد للغاية في جاكارتا.وتميز حفل الزفاف بأنّه مستوحى من مسلسل صراع العروش وقد وصلت كلفته الى 13520 الف دولار أميركي.واللافت أنّ العريس كان كالملك جوفري براثيون في المسلسل حاملاً السيف إلى جانب عروسه التي ارتدت فستان زفاف تقليدي مع كاب.كما أنّ حفل الزفاف الذي تم التحضير له في أقلّ من سنة، جرى في منزل الثنائي في اندونيسيا بحضور 600 شخص.والجدير ذكره، أنّ ضيوف حفل الزفاف تقيدوا جميعهم بالموضوع واعتمدوا تصاميم تتناسب مع الحفل.إليكم صور حفل الزفاف: