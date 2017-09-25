نجا بأعجوبة بعدما علق داخل كهف ثلاثة أيام...

لن تصدقوا كيف نجا بعدما علق داخل كهف ثلاثة أيام!

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LBCI News Lebanon

كان الطالب لوكاس كافار في رحلة إستكشافية في كهف سوليفان في جنوب ولاية إنديانا الأميركية مع زملائه في الجامعة عندما علق في الداخل.

وفي التفاصيل، فإن لوكاس انفصل عن زملائه من نادي استكشاف الكهوف في جامعة إنديانا، فتركوه داخل الكهف وغادروا المنطقة وأغلقوا بوابة المدخل.

وظل لوكاس سجينًا في الكهف لمدّة ثلاثة أيام على الرغم من صراخه المتواصل للفت انتباه أحدهم، لكن من دون جدوى، حتى ان جواله كان خارج التغطية.

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وبعد مرور ثلاثة أيام، اتّصل أهله بالجامعة ليبلغوا الإدارة عن اختفاء ابنهم، فسارع رئيس نادي استكشاف الكهوف إلى إنقاذه.

وقال لوكاس لصحيفة "إنديانا" بعد إنقاذه "كنت مرتبكًا جدًا وخائفًا".

واوضح انه استغرق بعض الوقت لتدارك الموقف والسيطرة على مشاعره وترتيب الأشياء بشكل منطقي ومعقول ليبدأ لعبة البقاء على قيد الحياة.

وكشف لوكاس أنه كان يلعق الرطوبة من على جدران الكهف ليحصل على الماء حتى لا يصاب بالجفاف.



