لن تصدقوا كم يتقاضى نيمار يوميًا!

تسربّت تقارير أفادت بأنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يدفع للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أكثر من نحو 807 آلاف دولار في نهاية كل أسبوع.
وبحسب صحيفة التلغراف
البريطانيّة، فإنّ صفقة انتقال نيمار من نادي برشلونة الإسباني إلى النادي الفرنسي هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ بلغ ثمنها 266 مليون دولار تقريبًا.
وأفادت التقارير بأنّ اللاعب سيتقاضى ضمن عقده مع باريس سان جيرمان 43 مليون دولار سنويًا، أي ما يساوي 118 ألف دولار يوميًا.
وذكرت التقارير المسربّة أيضًا أنّ دخل نيمار هذا يجعله ثاني لاعب أعلى دخلًا في العالم.