لن تصدقوا كم يتقاضى نيمار يوميًا!

كم يتقاضى نيمار يوميًا؟

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LBCI News Lebanon

تسربّت تقارير أفادت بأنّ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يدفع للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أكثر من نحو 807 آلاف دولار في نهاية كل أسبوع.

التلغراف البريطانيّة، فإنّ صفقة انتقال نيمار من نادي برشلونة الإسباني إلى النادي الفرنسي هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ بلغ ثمنها 266 مليون دولار تقريبًا. وبحسب صحيفةالبريطانيّة، فإنّ صفقة انتقال نيمار من نادي برشلونة الإسباني إلى النادي الفرنسي هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، إذ بلغ ثمنها 266 مليون دولار تقريبًا.

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وأفادت التقارير بأنّ اللاعب سيتقاضى ضمن عقده مع باريس سان جيرمان 43 مليون دولار سنويًا، أي ما يساوي 118 ألف دولار يوميًا.

وذكرت التقارير المسربّة أيضًا أنّ دخل نيمار هذا يجعله ثاني لاعب أعلى دخلًا في العالم.