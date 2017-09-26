إليكم موعد زواج كريستيانو رونالدو

موعد زواج رونالدو

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LBCI News Lebanon

كشفت تقارير إسبانيّة عن أنّ لاعب كرة القدم المحترف البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتزوج من حبيبته عارضة الأزياء الإسبانيّة جورجينا رودريغيز في عام 2018.

وبحسب صحيفة "كورييري دو مانيا" البرتغالية، فإن الهداف التاريخي للنادي الملكي قد حدد موعد زواجه من رودريغيز، إذ سيكون في شهر آب/أغسطس من عام 2018.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يحدد موعد حفل الزفاف باليوم، لكنه قد يفضل إقامته خلال شهر آب/أغسطس من العام المقبل، عقب مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018، في حال تأهلت البرتغال إلى مونديال روسيا، وفي حال عدم التأهل، فالزفاف سيتم في شهر حزيران/يونيو القادم.

يذكر أنّ رودريغيز حامل بطفلة رونالدو.



