بالصور - منقبة بساقين مكشوفتين تثير جدلًا عبر الانترنت

"صاحبة الإطلالة الغريبة"...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقاب,الانترنت,"صاحبة الإطلالة الغريبة"...

LBCI News Lebanon

أثارت فتاة مغربية ترتدي النقاب على وجهها ولباسا قصيرا يظهر ساقيها في مهرجان "البولفار" الشبابي في مدينة الدار البيضاء المغربية، استغراب الحاضرين.

وانتشرت صور الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت آراء الناشطين حول لباسها.

فاعتبر البعض أنّ اختيارها لهذه الملابس شخصي وأنها تمارس حريتها الشخصية. أما البعض الآخر فاعتبر الملابس شكلا من أشكال الاحتجاج السياسي، وتعبيرا ثقافيا عن الأزمة التي تعيشها المرأة في المجتمعات المسلمة.

الإعلان

الوطن" نقلًا عن وكالة "سبوتنيك" الروسية. ومنهم من اعتبرها إهانة للدين الإسلامي واستخفافًا بالنقاب، بحسب موقع "" نقلًا عن وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ولم يتم التعرف حتى الآن على "صاحبة الإطلالة الغريبة".