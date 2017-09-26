أي دولة هي الأسوأ في العالم في ما يتعلق بنمط الحياة؟

هذه هي الدولة الأسوأ فيما يتعلق بنمط الحياة الذي يتبعه سكانها

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LBCI News Lebanon

كشف موقع "Clinic Compare " البريطاني أن جمهورية التشيك هي الدولة الأسوأ فيما يتعلق بنمط الحياة الذي يتبعه سكانها.

وفي سياق هذا البحث، درس الموقع نسبة التدخين ونسبة استهلاك المشروبات الكحولية ونسبة البدانة في العالم بالاستناد إلى بيانات تعود إلى منظمة الصحة العالمية، لتظهر النتائج ان جمهورية التشيك هي الدولة التي يعيش شعبها نمط الحياة غير الصحي الأسوأ في العالم.

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وكشفت الدراسة أن التشيكيين يتناولون كميات كبيرة من الكحول في السنة بالإضافة إلى احتلالهم للمرتبة 11 بين الشعوب الأكثر تدخينًا.

وحلت روسيا في المرتبة الثانية لتليها سلوفاكيا وبيلاروسيا فيما اتّضح أنّ افغانستان هو البلد الذي يتبع شعبه نمط الحياة الأكثر صحة في العالم مع نسبة بدانة منخفضة جدًا.

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