هذه هي وجبة الفطور المثالية للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة

وجبة الفطور المثالية للأطفال

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LBCI News Lebanon

تعدّ وجبة الفطور الوجبة الأهم خلال اليوم وخصوصًا للأطفال الذين يمضون ساعات طويلة في المدرسة، فماذا يجب ان تعرفي عنها؟

كشفت الغرفة الاتحادية الألمانية للأطباء أنه من المهم جدًا أن يتناول الأطفال وجبة الفطور قبل التوجّه إلى المدرسة وذلك لتفادي شعورهم بالتعب وعدم القدرة على التركيز في وقت لاحق.

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وأوضح الأطباء انه يجب أن تضمّ هذه الوجبة جميع العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الطفل من بينها البروتينات والفيتامينات والدهون والمعادن.

لذلك، يجب أن يتناول الطفل في الصباح مشتقات الحليب وخبز الحبوب الكاملة والفاكهة والخضار.

ولوقت الاستراحة، يجب أن يأخذ الطفل شطيرة من الحبوب الكاملة مع فاكهة وخضار طازجة.

يشار إلى أنه يجب ان تستغرق وجبة الإفطار 15 دقيقة من الوقت لكي يحصل الجسم على هذه العناصر المهمة.