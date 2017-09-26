أراد حماية شقيقته الصغرى من الاغتصاب فضُرب حتى الموت!

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توفي طفل في الثامنة من عمره بعدما تعرض للضرب بالمطرقة حين كان يحاول حماية شقيقته الصغرى من اعتداءٍ جنسي.وفي التفاصيل، ضحى الطفل دانتي دانييلز بحياته لإنقاذ شقيقته من حبيب والدته السابق.نشير إلى أنّ الطفل تعرض للضرب الوحشي على يدّ حبيب والدته، ما سبب له تلفاً في الدماغ وأدى ذلك إلى وفاته بعد 6 أيام من الحادثة في المستشفى.والصادم أنّ المعتدي وهو ديندر تشاني جونيور كان قد اعتدى بالضرب على والدة دانتي وشقيقته داناي.الجدير ذكره، أنّ جميع أفراد العائلة نُقلوا في الأول من أيلول إلى المستشفى في كاليفورنيا. كما ألقي القبض على تشاني الذي اتُهم بجرائم عديدة أبرزها الاعتداء على أطفال.