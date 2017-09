ماذا قالت إيفانكا ترامب عن السماح للمرأة بالقيادة في السعودية؟

هنأت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب النساء السعوديات على القرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

ونشرت ترامب تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر كتبت فيها: "اليوم كان يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى النساء السعوديات، إذ تم إصدار مرسوم قضى برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة".

وأضافت: "هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".

وكانت ترامب قد رافقت والدها الرئيس في الرحلة التي قام بها إلى السعودية في شهر أيار/مايو الماضي، والتقت رائدات أعمال سعوديات وناقشت معهن التحديات والرؤى المستقبلية.





1:2 Today was a historic day for women in Saudi Arabia as a decree was announced to lift the ban on women drivers. #SaudiArabia