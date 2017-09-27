منوعات
27 أيلول 2017 - 06:16
Back

ماذا قالت إيفانكا ترامب عن السماح للمرأة بالقيادة في السعودية؟

تعليق إنفانكا ترامب على السماح للمرأة بالقيادة في السعودية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السعودية,إيفانكا ترامب,تعليق إنفانكا ترامب على السماح للمرأة بالقيادة في السعودية
episodes
ماذا قالت إيفانكا ترامب عن السماح للمرأة بالقيادة في السعودية؟
هنأت ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب النساء السعوديات على القرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.
 
ونشرت ترامب تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر كتبت فيها: "اليوم كان يومًا تاريخيًا بالنسبة إلى النساء السعوديات، إذ تم إصدار مرسوم قضى برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة".
الإعلان
 
وأضافت: "هذه الخطوة الهامة هي خطوة في الاتجاه الصحيح".
 
وكانت ترامب قد رافقت والدها الرئيس في الرحلة التي قام بها إلى السعودية في شهر أيار/مايو الماضي، والتقت رائدات أعمال سعوديات وناقشت معهن التحديات والرؤى المستقبلية.

 
المصدر
إقرأ أيضاً