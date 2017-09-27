ايباد لكلّ سجين في دبي... وقراءة الكتب تُخفّض مدّة السجن!

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أصدرت شرطة دبي قرارًا بتحويل مكتبة السجن إلى مكتبة الكترونية وتوزيع لوحات ايباد على السجناء في إطار مبادرة تهدف إلى خفض فترات الحكم.وفي هذا الإطار، ستخفّض عقوبة السجناء الذين يختارون قراءة الكتب وما زالت وزارة الداخلية تدرس هذه المبادرة قبل إصدار القرار النهائي.ولن تكون قراءة الكتب الشرط الوحيد لخفض العقوبة، فمن بعد الانتهاء من القراءة يمثل السجين أمام لجنة من الضباط بحيث سيناقش معهم ما قرأه.وكشف النقيب محمد عبد الله العبيدلي مدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، ان المكتبة مهمة جدا باعتبارها تجعل السجين على اتصال مباشر مع العالم الخارجي، مشيرًا إلى أن القسم الإلكتروني حاليا يحتوي على نحو 10 آلاف عنوان من أصل 9 آلاف كتاب بعدة لغاتوتأتي هذه المبادرة بعد مبادرة سابقة تمثلت بتخفيض مدة السجن للأشخاص الذي يحفظون القرآن.