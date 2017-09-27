صورة سيلفي وثّقت المأساة... التلميذ غرق ولم ينتبه أحد للأمر!

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انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت اللحظة المأساوية التي غرق خلالها طالب أثناء رحلة مدرسية بينما كان رفاقه يلتقطون سيلفي غير مدركين لما يجري.وكان التلاميذ في الكلية الوطنية في بنغالور في الهند يسبحون في بركة بالقرب من معبد عندما واجه أحدهم، عمره 17 عاماً، مشكلة داخل الماء وغرق، إلا أن أصدقاءه لم يدركوا شيئاً ولم يلاحظوا غيابه إلا بعدما غادروا المكان.وقد جلست عائلة الصبي المفجوعة مع جثته خارج الكلية الوطنية احتجاجاً على وفاة ابنها. وألقت العائلة اللوم على المعلمين "المهملين" وذلك لأن الطلاب تجاهلوا إشارات في المكان حذّرتهم من النزول في الماء.وقد وعدت إدارة المدرسة بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية بحقّ أي موظف سيتبين أنه مسؤول عما حصل.