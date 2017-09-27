جلسة تصوير تتحوّل إلى عمل بطولي... العريس قفز في الماء لينقذ حياة طفل!

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اتّخذت جلسة تصوير كان يخضع لها عريسان كنديان منحى غير متوقع يوم الزفاف في منطقة كمبريدج في اونتاريو.فعندما كان كليتون وبريتاني يلتقطان الصور على جسر، لاحظ كليتون أنّ طفلاً يغرق في البحيرة فقفز في الماء وهو يرتدي البدلة الرسمية محاولا إنقاذه.وتمكن كليتون بشجاعة أن يُخرج الطفل إلى من البحيرة سالمًا وكان المصوّر قد وثق هذه اللحظات البطولية.واتّضح أنّ أحد الأطفال قد دفع الصبي داخل الماء وقالت بريتاني إن القدر أرادهما أن يتواجدا في هذا المكان لكي يتمكن زوجها من إنقاذ حياته.وانتشرت الصور بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نوّه المستخدمون بمبادرة كليتون الشجاعة في اليوم الأجمل من حياته.