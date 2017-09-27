ماذا يحصل لحبر الوشم بعد اختراقه الجلد؟

هل تساءلتم يومًا عمّا يحلّ بالحبر بعد اختراقه للجلد؟

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LBCI News Lebanon

يختار الكثير من الأشخاص وخصوصًا في سن الشباب الحصول على وشم دائم. وتختلف الرسومات بحسب ذوق الشخص المعني ورمزية الوشم وغيرها من الأمور ولكن هل تساءلتم يومًا عمّا يحلّ بالحبر بعد اختراقه للجلد؟

كل وخزة من الإبرة المخصصة لرسم الوشم تدفع بالحبر إلى باطن الجلد او الأدمة ( Dermis) وهي طبقة الجلد التي تقع مباشرة تحت البشرة (طبقة الجلد الخارجية) المليئة بالأوعية الدموية والعصب.

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واكتشف الباحثون أنّه بعد اختراق الحبر لباطن الجلد، يتحوّل بعدها إلى العقد الليمفاوية عبر مجرى الدم وجهاز المناعة، كما من الممكن ايضًا أن تصل نقط الحبر إلى الكبد.

وكشفت طبيبة الجلد الأميركية أن الحبر لا ينتقل إلى أماكن بعيدة عن باطن الجلد بعد رسم الوشم وتعمل خلايا مختصة بجهاز المناعة (البلاعم) بتنظيف الجسم من النقاط التي تبقى في الجسم.