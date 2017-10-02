زواج أول ثنائي مثلي الجنس في ألمانيا...

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احتفلت المانيا بأول زواج لرجلين مثليي الجنس في تاريخها بعدما عقدا زواجهما في بلدية حي شونيبرغ في برلين إثر دخول القانون الذي يشرع المساواة في الزواج حيّز التنفيذ يوم الأحد الماضي.وقد فتحت قاعات البلديات في برلين وهامبورغ وأماكن أخرى أبوابها بشكل استثنائي للاحتفال بهذا الحدث وعقد زيجات للمثليين في يوم بدء تطبيق القانون الذي تمّ التصويت عليه بشكل مفاجئ في البرلمان قبل ثلاثة أشهر.وقد حضر حوالي 60 شخصاً إضافة الى عدد متساوٍ من الصحافيين قاعة بلدية شونيبرغ ليشهدوا على زواج كارل كريل وشريكه بودو مندي، المرتبطان منذ 38 عاماً.وقال السيد كريل، 59 عاماً، إنه "شرف لا يصدق" أن يكونا أول ثنائي مثلي يتزوج في ألمانيا، مشيراً إلى أنه هو والسيد مندي، 60 عاماً، كانا يدافعان عن حقوق المثليين لعقود.ويخطط الزوجان للسفر الى فيينا في وقت لاحق من هذا الاسبوع لمدة خمسة أيام لتمضية شهر العسل.