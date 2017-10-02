بالفيديو- لمن اشترى أردوغان ملابس خاصة بالفتيات؟

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تفاجأ المتسوقون في أحد المراكز التجارية التركية بتجوّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين المحلات والقيام بالتّبضع بنفسه.فتبين أن سبب زيارة أردوغان للمجمع التجاري هو شراء ملابس لحفيدته الجديدة.فقد شوهد داخل متجرٍ مخصص لبيع ثياب للأطفال، وقام الرئيس التركي باختيار مجموعة من الملابس الخاصة بالفتيات لحفيدته من ابنته سمية.والملفت أن المحل الذي اختاره الرئيس تبتاع منه الأسر متوسطة الدخل وأسعاره ليست باهظة الثمن.وتداول الناشطون بشكل كبير مقطع فيديو يظهر أردوغان داخل المتجر الشعبي بعدما أصر على دقع قيمة المشتريات بالكامل، رغم أن العاملين في المتجر عرضوا عليه الهدايا بشكلٍ مجاني.