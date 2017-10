نشر لاعب الرغبي المحترف سكوت بلدوين مقطع فيديو على صفحته على موقع تويتر وثّق خلالها لحظة تعرّضه لعضة أسد خلال تواجده في جنوب إفريقيا.



وكما ظهر في الفيديو، اقترب بلدوين من القفص ليربت على الأسد إلا أن الأخير عضّه في يده.



ولم يشارك بلدوين في مباراة له إثر الحادثة، وقد اعتذر عن التغيّب لجمهوره في تغريدة على تويتر معبرًا عن شكره للدعم الذي تلقّاه.

Stroke the Lion it'll be fine they said! Here's @scottbaldwin2 petting a lion like it's a pet cat! pic.twitter.com/Y95FObGeJ5