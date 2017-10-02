منوعات 02 تشرين الأول 2017 - 10:08 02/10/2017 10:08:44 بيكيه يبكي بعد أحداث كتالونيا: "مستعد لمغادرة فريق برشلونة"

عبّر مهاجم فريق برشلونة جيرارد بيكيه عن موقفه من استفتاء كتالونيا في مقابلة مؤثرة

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LBCI News Lebanon





فبعد المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بين فريق برشلونة وفريق لاس بالماس من دون حضور الجماهير، قال بيكيه في مقابلة مؤثرة إنه مستعد لمغادرة الفريق قبل 2018 في حال كانت الآراء التي يُعبّر عنها تسبّب مشاكل لمدرب الفريق وللاتحاد.

الإعلان عقب الأحداث التي وقعت نتيجة إجراء استفتاء كتالونيا بالانفصال عن إسبانيا وأعمال العنف التي شهدها الإقليم، عبّر مهاجم فريق برشلونة جيرارد بيكيه عن موقفه من الموضوع.فبعد المباراة التي جرت يوم أمس الأحد بين فريق برشلونة وفريق لاس بالماس من دون حضور الجماهير، قال بيكيه في مقابلة مؤثرة إنه مستعد لمغادرة الفريق قبل 2018 في حال كانت الآراء التي يُعبّر عنها تسبّب مشاكل لمدرب الفريق وللاتحاد.

وأضاف بيكيه في المقابلة أنه يؤمن بالديمقراطية وكان قد نشر صورة له على صفحته على موقع تويتر وهو يدلي بصوته بما يخص استقلال إقليم كتالونيا.



وكانت آراء بيكيه فيما يخص هذه القضية قد عرّضته لانتقادات كثيرة من قبل جمهور كرة القدم الإسبانية في السابق. وأضاف بيكيه في المقابلة أنه يؤمن بالديمقراطية وكان قد نشر صورة له على صفحته على موقع تويتر وهو يدلي بصوته بما يخص استقلال إقليم كتالونيا.وكانت آراء بيكيه فيما يخص هذه القضية قد عرّضته لانتقادات كثيرة من قبل جمهور كرة القدم الإسبانية في السابق. المصدر