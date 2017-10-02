إماراتية تخلّت عن عباءتها لتنقذ حياة رجل في وسط الطريق

الإعلان

أقدمت فتاة من إمارة رأس الخيمة في الإمارات العربية المتّحدة على التوقّف في وسط الشارع بهدف تفادي كارثة صادفتها في طريقها.وفي التفاصيل، قامت فتاة بإنقاذ سائق شاحنة آسيوي من الموت المحتّم بعدما اشتعلت به النيران نتيجة حادث تصادم شاحنتين، إذ استخدمت عباءتها لإطفاء ملابس الرجل، ثم غطته بها لتنسحب بعدها من مكان الحادثة بشكل غامض.وكان رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ في شرطة رأس الخيمة محمد طارق الشرهان قد صرّح للإعلام: "فوجئ الرجل المصاب عندما توقفت امرأة بمنتصف الطريق، وترجّلت من سيارتها، وهرعت إليه، وبدأت بإخماد النار بعباءتها، وغطته بها ثم غادرت المكان".وأشار إلى إنه بعد نقل الرجل إلى المستشفى لمعالجة الحروق التي أصيب بها، قامت شرطة رأس الخيمة بالبحث عن المرأة التي كانت مجهولة الهوية من أجل تكريمها ووصفها الشرهان بالشجاعة.وتبيّن أن الفتاة الشجاعة تدعى جواهر، وفي مقابلة لها لموقع "خليج تايمز" أشارت البطلة البالغة من العمر 22 عاماً بأنها لم تفكر مرتين بما فعلت وقالت: "دهشت لرؤية شاحنتين محترقتين، وصدمت أكثر عندما رأيت رجلاً تأكله النار يصرخ طلبا للمساعدة".وأضافت: "طلبت من صديقتي التي كانت معي في السيارة أن تعطيني العباءة ثم هرعت على الفور نحو السائق وغطيته بها لإخماد النار وطمأنته بأنه سيبقى على قيد الحياة لأن فرق الإنقاذ في الطريق اليه".