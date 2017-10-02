صور تكسر القلوب... هذا ما تفعله أم حزينة برماد طفلها المتوفي!

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كشفت أم ثكلى عن أنها تحمل في حقيبتها رماد رضيعها وتصطحبه معها في النزهات للتأكيد على أن ابنها جزءًا من الأسرة وذلك بعد وفاته بسبب تعفن الدم عندما كان عمره 6 أيام فقط.وقد توفي الطفل تومي رودن في مستشفى سانت فينسنز كرانكينهاوس في ألمانيا في 3 تموز الماضي. وعلى الرغم من أن الطفل ولد قبل 8 أسابيع من الوقت المحدد، إلا أن صحته كانت تتحسن مع الوقت، وكان الأطباء يقللون تدريجياً وببطء كمية الأوكسجين المعطاة له.ولكن بعد 12 ساعة من الإصابة بتعفن الدم، بدأ جسم الرضيع في مهاجمة نفسه رداً على العدوى، فتوفي تومي بين ذارعي والدته. وقد التقط والداه المفجوعان صورة أخيرة له قبل الوداع الأخير.وبعد الجنازة في 31 تموز، حرص الوالدان جون وبيكي على التأكد من أن ابنهما تومي سيظل جزءاً من الأسرة، فوضعا رماده في جرة مزينة بالدمى يصطحبانها معهما عندما يخرجان مع أولادهما الآخرين لوك، تايلر وماثيو.