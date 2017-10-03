معلمة استغلّت اثنين من طلابها جنسياً... إليكم التفاصيل!

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أدينت معلمة أميركية تبلغ من العمر 35 عاماً الأسبوع الماضي بتهمة القيام بأفعال جنسية مع طالبين في سن المراهقة داخل صف مدرسي في بالو ألتو.ووفقاً لمكتب المدعي العام في مقاطعة سان ماتيو، فقد تمّ توجيه 4 تهم للمعلمة دانييل ماتكو من بلمونت يوم الثلاثاء بسبب لقاءات مع طالب يبلغ من العمر 15 عاماً من أكاديمية شرق بالو ألتو أسباير فينيكس في أواخر عام 2015.وقد أدينت المعلمة، التي اعتقلت في كانون الأول عام 2015، بممارسة أفعال جنسية مع طالبين عمرهما يتراوح بين 14 و 15 عاماً.وتواجه ماتكو حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات وسيتمّ تدوين اسمها في خائنة المعتدين الجنسيين بحسب ما ذكر نائب المدعي العام لمقاطعة سان ماتيو. ومن المقرر أن يصدر الحكم على ماتكو في 1 كانون الأول القادم.