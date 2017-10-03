بالصورة – ظنوا أنّها مصابة بالسرطان... لكن ما استأصلوه كان صادماً!

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أصيب الأطباء بالصدمة بعد فحص امرأة استرالية، إذ ظنوا بداية أنها مصابة بالسرطان ليتبين لهم لاحقاً أنّ الكتلة أو الورم الموجود في إبطها هو بسبب حبر وشم قديم جداً.وفي التفاصيل، كانت السيدة البالغة من العمر 30 عاماً قد لجأت إلى عيادة الأطباء لمعرفة ما سبب الورم فاكتشفوا أن العقد الليمفاوية توسعت في صدرها، ورجح الأطباء أن تكون مصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.عندها أقدم الأطباء على وضع العقدة الليمفاوية تحت المجهر، تبين أن الكتلة نتيجة حبر وشم أسود كان لديها من 15 عاماً.الجدير ذكره، أنّ الأطباء أجروا للسيدة عملية استئصال لكتلة الخلايا هذه المليئة بالحبر الأسود.إليكم صورة الكتلة: