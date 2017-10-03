مقتل لاعب كرة قدم في مصر... هذه تفاصيل الجريمة!

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قُتل عضو فريق الإسكندرية لكرة القدم احمد حمدي البالغ من العمر 22 سنة على يد مسلحين خلال توجّهه إلى التمارين.وفي التفاصيل، تعرّض حمدي لهجوم من قبل 3 مجهولين كانوا يستقلون ميكروباص معه وحين حاول مقاومتهم طعنوه ومن ثم أطلقوا النار عليه من الخلف مما أدى إلى وفاته، وذلك بحسب ما أظهرت كاميرات مراقبة في الشارع.وذكرت الصحف المصرية أن المعتدين قاموا برمي حمدي من السيارة على الطريق أمام أعين المارة، ونقل إلى المستشفى إلا أن محاولات الأطباء باءت بالفشل ففارق الحياة.وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد السيارة ورقمها بالإضافة إلى أوصاف الجناة بعد التحقق من كاميرات الشارع الذي وقعت فيه الجريمة، وخلال ساعات قليلة تم التوصل لأحدهم وضبطه.ويجري البحث في الوقت الحالي عن المتهمين الباقين.