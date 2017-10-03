بالفيديو – طرد راكبة من الطائرة... بسبب كلبين!

شاهدوا الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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LBCI News Lebanon

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة طرد راكبة من الطائرة بعدما شكت من معاناتها للحساسية على الكلاب.

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وفي التفاصيل، فقد أعلنت شركة ساوث ويست للطيران أن الراكبة قالت إنّها تعاني من حساسية على الحيوانات بعدما لاحظت أن هناك كلبين على متن الرحلة المتجهة من بالتيمور الى لوس انجلوس.عندها طُلب منها النزول من الطائرة ولكنها رفضت ذلك ولم تقدم أي إفادة طبية عن وضعها الصحي، فتم استدعاء الشرطة لإخراجها بالقوة.وقد علّق متحدث باسم شركة الطيران كريس ماينز بالقول إنّه طلب من السيدة تقديم شهادة طبية تفيد بأنها تعاني من الحساسية إلّا أنها رفضت ذلك.والجدير ذكره، أنّ قواعد شركة الطيران هذه، تشترط على المسافرين أن يغادروا الطائرة إذا ما كانوا يعانون من أي حساسية على الحيوانات.إليكم الفيديو: