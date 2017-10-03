تأخر على عمله... فتسبب بمقتل رجل!

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سُجن سائق سيارة قتل رجلاً على دراجة بعدما تأخر عن العمل.وفي التفاصيل، فقد كان الشاب جورج هاكر، 26 عاماً، متأخراً عن عمله لأكثر من ساعة ونصف الساعة من الوقت بعد سهرة، عندما استقل سيارته الرباعية الدفع.وكان الشاب يتحدث الى صديقه عبر الهاتف، عندما ذهب إلى الجانب الخطأ من الطريق، وارتطم بشخص يدعى سيمون ورثينغتون، عمره 35 عاماً، ما أدى الى مقتل الأخير على الفور في هاربوري- وارويكشير في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم 20 شباط.سيمون، وهو محلل بيانات في بنك باركليز، كان على وشك أن يصبح أباً للمرة الثانية وكان يتدرب للمشاركة في سباقٍ ثلاثي عندما قُتل.وقال المدعي العام ماثيو بروك إنه في الليلة التي سبقت هذا الحادث، كان هاكر يمضي الوقت مع أصدقائه، وعندما وصل الى المنزل شرب 3 زجاجات من الويسكي وأخذ الكوكايين.وقد سمعت المحكمة أن هاكر كان يقود سيارته على نحو غير منتظم قبل أن يتوقف.وقد حكم الآن بالسجن على هاكر لمدة 4 سنوات ونصف السنة بعد اعترافه بالقتل بسبب القيادة الخطيرة في محكمة كراون كوفنتري. كما حكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة اشهر بتهمة حيازة الكوكايين، وقد اعترف بهذه التهمة أيضاً خصوصا وأنه قد عثر على هذه المادة بحوزته عندما ألقي القبض عليه.كذلك، فقد منع أيضاً من القيادة لمدة 6 سنوات و3 أشهر.