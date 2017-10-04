الناسا: الرحلة إلى المريخ للنساء فقط خوفاً من الجنس!

كشف تقرير، قيل إنّه مسرّب، نيّة وكالة الفضاء الأميركية ناسا بإرسالة بعثةٍ إلى المريخ تتألف من طاقمٍ نسائي فقط وذلك بعد دراسة الديناميات الجنسية بين روّاد الفضاء.
وادّعى التقرير الذي لم يُعرف بعد مدى صدقيته، أنّ ناسا تُفكّر جدياً في فرض فصلٍ صارم بين الجنسين في بعثاتها الطويلة القادمة وفق رائدة الفضاء البريطانية هيلين شارمان.
وذكرت صحيفة الدايلي مايل
البريطانية أنّ شارمان كشفت في مؤتمر أنّ التقرير المذكور قُدّم منذ سنوات عدّة وأنّه كان بغرض الحدّ من الأفكار الجنسيّة التي قد يُعاني منها طاقم البعثة المختلطة.
و في مؤتمر "New Scientist Live" قالت شارمان "سمعت منذ سنوات عدّة بشأن تقرير، الناسا لم تكشف عنه يوماً، أجري لمعرفة نوع الطاقم المناسب".
رائدة الفضاء البريطانية هيلين شارمان خلال المؤتمر
وأضافت شارمان "وجد التقرير أنّ الطاقم يجب أن يكون من جنسٍ واحد، إما من الرجال بأكمله أو من النساء" وذلك خوفاً من حصول ممارسات جنسية بين الطاقم المختلط خلال البعثة التي تستمر سنة ونصف السنة وفق شارمان.
ووفق التقرير المزعوم، الطاقم المؤلف من النساء فقط اعتُبر أفضل من طاقم الرجال، وذلك بفضل مهارات النساء الأفضل في التعاون ولأنهنّ أفضل في مجال الريادة.
وفي حين لا تمنع الناسا ممارسة الجنس في الفضاء، إلا أنّ القواعد السلوكية الخاصة بروّاد الفضاء التي وضعتها تدعو إلى بناء علاقة ثقة والمحافظة على المعايير المهنيّة بين الطاقم طوال الوقت. لكن ناسا منعت مشاركة أي ثنائي متزوّج في بعثةٍ واحدة.