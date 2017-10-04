الناسا: الرحلة إلى المريخ للنساء فقط خوفاً من الجنس!

رائدة الفضاء البريطانية هيلين شارمان خلال المؤتمروأضافت شارمان "وجد التقرير أنّ الطاقم يجب أن يكون من جنسٍ واحد، إما من الرجال بأكمله أو من النساء" وذلك خوفاً من حصول ممارسات جنسية بين الطاقم المختلط خلال البعثة التي تستمر سنة ونصف السنة وفق شارمان.ووفق التقرير المزعوم، الطاقم المؤلف من النساء فقط اعتُبر أفضل من طاقم الرجال، وذلك بفضل مهارات النساء الأفضل في التعاون ولأنهنّ أفضل في مجال الريادة.وفي حين لا تمنع الناسا ممارسة الجنس في الفضاء، إلا أنّ القواعد السلوكية الخاصة بروّاد الفضاء التي وضعتها تدعو إلى بناء علاقة ثقة والمحافظة على المعايير المهنيّة بين الطاقم طوال الوقت. لكن ناسا منعت مشاركة أي ثنائي متزوّج في بعثةٍ واحدة.