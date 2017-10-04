ضبط زوجته مع عشيقها بوضعٍ حميم... فهذا كان مصيرها

ما هو مصير عشيقها؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفاة, حرق, أسيد, عشيق, خيانة,زواج,ما هو مصير عشيقها؟

LBCI News Lebanon

أقدم رجل في الإمارات على سكب الأسيد الحارق على زوجته مما أصابها بحروق خطيرة أدّت إلى وفاتها.

وفي التفاصيل، قام الزوج بسكب الأسيد عليها وعلى عشيقها بعدما دخل عليهما وهما يمارسان الجنس داخل إحدى الشقق.

وقال مسؤول طبي في مستشفى القاسمي ل "الخليج تايمز" إن المرأة والتي تبلغ من العمر 25 عاماً نُقلت إلى غرفة الطوارئ وهي تعاني من حروق بليغة من الدرجة الثالثة، مما أثّر على 30 في المئة من جسدها. ولكنها توفيت بعدما توقف قلبها عن العمل وفشل في الاستجابة لإنعاش القلب والرئة.

الإعلان

أما عشيقها البالغ من العمر 23 عاماً والذي هوجم أيضاً بالحمض ما زال يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وقد ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الزوج (30 عاماً) الذي يحمل الجنسية السيريلانكية في المطار عندما كان يحاول الفرار.

وأفاد الزوج الموقوف أثناء التحقيق معه، إنه شعر بأن سلوك زوجته قد تغير مؤخراً بعد عودته إلى بلده الأم، فعاد فوراً إلى دبي من دون إعلامها .

وأضاف أنه بقي في فندق وبدأ في مراقبة تحركات زوجته وصديقها، وتبعهما عندما دخلا إلى شقة وتركا الباب مفتوحاً. فدخل عليهما مباشرة إلى غرفة النوم وألقى عليهما الأسيد الحارق بينما كانا معاً في السرير.