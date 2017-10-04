بالصورة والتفاصيل - قضية تعرفة الـValet إلى الواجهة... الموظف لبيرلا: "نحنا مش ملتزمين فيها!"

ماذا جرى في فرن الشباك؟

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LBCI News Lebanon

بعدما حددت وزارة الداخلية والبلديات ووزارة السياحة تعرفة ركن السيارة بخمسة ألاف ليرة لبنانية، بدأ المواطن اللبناني في محاسبة كل من يخالف القرار غن كان من خلال نشر بوست على مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال اللجوء الى الاعلام.

وفي جديد قضية الـValet Parking، تلاسن كلامي بين الزميلة بيرلا المبيض وأحد العاملين في إحدى الشركات في فرن الشباك.

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وبالتفاصيل، روت المبيض عبر حسابها على فيسبوك ما حدث معها، لافتة الى انها ركنت سيارتها بنفسها واحتفظت بمفتاح السيارة من دون ان يتدخل أي موظف لاستلام منها السيارة.

ولكن المفاجأة كانت، عند خروجها من المطعم، حيث اقترب الموظف في شركة ركن السيارات منها مطالبا إياها بمبلغ 10 الاف ليرة بدل الـ5 ألاف، مما ادى الى تلاسن كلامي بينهما.

وأوضحت المبيض للموظف أن الدولة حددت التعرفة بخمسة ألاف ليرة، ليرد عليها "نحنا مش ملتزمين فيها! انا موظف ما خصني! فيكي تتشكي اذا بدك!".

وبعد الحادثة، اتصلت بيرلا بوزارة السياحة على الرقم 1735 كما طلب الوزير، فاجابوها "القرار ما نزل بس فيكي تتشكي عنا ونحنا عم نطبقّه!".