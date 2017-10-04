تجريد ملكة جمال من لقبها بعد نشرها هذا الفيديو

لماذا جُرّدت من لقبها؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مسابقة, لقب, شوي إين سي, ميانمار,ملكة جمال,لماذا جُرّدت من لقبها؟

LBCI News Lebanon

قالت ملكة جمال ميانمار إنّها جُرّدت من لقبها بعد فيديو أعدّته عن أعمال العنف المستمرّة في ولاية راخين.



وكانت الملكة الجميلة، البالغة من العمر 19 عاماً، قد نشرت الأسبوع الفائت فيديو لها على الانترنت تتّهم فيه متشدّدي روهينغا بالعمل على استمرار الاضطرابات.



وخسرت "شوي إين سي" لقبها كملكة لميانمار في الأيام الماضية بعدما سحبت منها الشركة المنظّمة للمسابقة اللقب. لكن الشركة نفت أن يكون الفيديو هو السبب قائلة إنّ الملكة خالفت قواعد العقد.

الإعلان





وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل "Hello Madam Media Group" يوم الأحد الفائت أنّ "شوي إين سي" قد جُرّدت من لقبها لأنّها لم تتصرّف كمثالٍ أعلى يُحتذى به.



ويوم الثلاثاء، نُشر بيان على صفحة الملكة المجرّدة من اللقب على فيسبوك جاء فيه "نعم، شوي إين سي أعدّت فيديو عن الإرهاب المستمر من قبل متشددين في جيش إنقاذ الروهينغا في ولاية راخين، لكن ذلك لا يُعتبر سبباً لحرمانها من الصورة اللائقة لها كمتسابقة".



وأضاف البيان "من واجب الملكة كمواطنة في هذا البلد أن تستخدم شهرتها للتحدّث عن الحقيقة بلسان أمّتها". وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل "Hello Madam Media Group" يوم الأحد الفائت أنّ "شوي إين سي" قد جُرّدت من لقبها لأنّها لم تتصرّف كمثالٍ أعلى يُحتذى به.ويوم الثلاثاء، نُشر بيان على صفحة الملكة المجرّدة من اللقب على فيسبوك جاء فيه "نعم، شوي إين سي أعدّت فيديو عن الإرهاب المستمر من قبل متشددين في جيش إنقاذ الروهينغا في ولاية راخين، لكن ذلك لا يُعتبر سبباً لحرمانها من الصورة اللائقة لها كمتسابقة".وأضاف البيان "من واجب الملكة كمواطنة في هذا البلد أن تستخدم شهرتها للتحدّث عن الحقيقة بلسان أمّتها".