بالفيديو- هدية امرأة بعيد ميلادها... ابنها الذي لم تره منذ 18 سنة!

إليكم ما حصل معها

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LBCI News Lebanon

تلقت أم مفاجأة لم تكن تنتظرها في عيد ميلادها حين كانت تحتفل مع ابنتيها اللّتين قالتا لها: "جلبنا لكِ هدية لا تقدّر بثمن".

فقد قامت الابنتان بلم شمل والدتهما مع ابنها الوحيد بعد غياب 18 سنة، فالأم التي تدعى تامي أوزوالت كانت قد عرضت ابنها للتبني بعد ولادته، على أمل أن يتمكن من الحصول على حياة لائقة وأفضل على حدّ قولها.

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وقد وثّقت الإبنة سامانثا اللقاء المؤثر بعدما قامت بتصوير ردّة فعل أمها عند رؤيتها لإبنها من خلال ميزة البث المباشر على فيسبوك.

وبدت الأم البالغة من العمر 53 عاماً في أقصى حالات التأثر وتظهر في الفيديو وهي تحتضن ابنها قائلةً: "يا إلهي" عدّة مرات، ثم تقول له انه "جميل للغاية".

وأعربت الأمّ عن سعادتها قائلةً: "لحظة نظرت إلى الوراء ورأيته، لا أدري ما أصابني، لم أكن أريد أي شيء سوى أن يُعانقني، راودني نفس الشعور الذي شعرت به عندما حضنته للمرّة الأولى بعد ولادته."