بالفيديو – صدمه أكثر من مرّة بسيارته وهرب

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اصطدمت سيارة من نوع فيات 500 برجل يُدعى آندي بايني (53 عاماً) مرات عدّة قبل أن يرتطم أرضاً.والمرعب في هذه الحادثة التي وُثّقت من خلال كاميرات المراقبة التي كانت في الأرجاء، أنّ الضحية طار لأمتار عدة نتيجة الاصطدام.نشير إلى أنّ آندي نُقل إلى المستشفى ولحسن حظه نجا بأعجوبة، بعد الحادث الذي جرى يوم الخميس الساعة 3.40 من بعد الظهر في 14 كانون الثاني من العام الماضي في انكلترا.الجدير ذكره، أنّ آدم ماكديرموت البالغ من العمر 33 عاماً، اعترف بالتسبّب بالأذى لآندي نتيجة القيادة بتهور من دون حيازة رخصة قيادة أو تأمين، كما اعترف أيضاً بالتآمر مع كلارك ووكر لتتهرب من العدالة.إليكم فيديو الحادث المأساوي: