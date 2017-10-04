بالفيديو - ما فعلوه بهذه المراهقة خارج المدرسة يثير الرعب

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة تعرضت خلالها مراهقة للضرب بعنف شديد وشُدت من شعرها بقساوة بالغة خارج المدرسة.وقد التُقط الفيديو من خلال هواتف محمولة، وظهرت فيه شابة ترتدي ملابس باللون الزهري وهي تجر مراهقة من شعرها وتضربها على رأسها.نشير إلى أنّ الضحية ظهرت في الفيديو وهي مستلقية عاجزة على الأرض، إلّا أنّ أحداً لم يتدخل لمساعدتها.والجدير ذكره، أنّ الفيديو نُشر عبر صفحة الكوميدي روبين ارمسترونغ على فيسبوك. وقد قيل إنّ الفيديو صوّر في ميدلزبره بريطانيا الساعة السابعة مساء.