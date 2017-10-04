خطأ تقترفه غالبية النساء عند الغسيل!

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توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة شيفيلد، أن البق الذي يتغلغل في الأسرة يتواجد أيضاً في سلة الغسيل التي غالباً ما توضع في غرف النوم.وتبين للخبراء أنّ الحشرات التي تعيش السرير قادرة على الانتقال من مكان إلى آخر بسهولة.وفي سياق الدراسة، تم وضع أربعة سلات للغسيل(2 منها فيها ملابس نظيفة و2 منها تحتوي على ملابس متسخة) داخل غرفتين يتواجد فيها البق في كلّ منها سلتين وتم السيطرة على درجة الحرارة في كلّ منها. كما تلقت إحدى الغرف ثاني أكسيد الكربون (الذي ينتج عادة بسبب التنفس البشري).وكنتيجة لهذه الدراسة، تبين أن الغرفة التي لم يتم تعريضها لثاني أكسيد الكربون انتقل البق من الأسرة الوجودة فيها إلى الغسيل المتسخ بشكل مخيف.في سياق ذلك، ننصح ربات المنزل بعدم وضع سل الغسيل داخل غرفة النوم لمنع انتقال البق إلى الملابس.