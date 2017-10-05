منوعات
05 تشرين الأول 2017 - 05:00
05/10/2017 05:00:05
بالصور- هل تعرّفتم إلى ملكة جمال مصر لعام 2017؟
من هي ملكة جمال مصر لعام 2017.
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرح شعبان,ملكة جمال مصر,من هي ملكة جمال مصر لعام 2017.
LBCI News Lebanon
في حفل أقيم على مسرح الأوبرا في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فازت الشابة فرح شعبان بلقب ملكة جمال مصر لعام 2017.
واستطاعت شعبان البالغة من العمر 24 سنة الفوز بعد منافسة مع 22 شابّة على اللقب بعد تفوّقها عليهن في اختبارين امام لجنة الحكم.
وفرح شعبان الفائزة باللقب، تدرس علوم الكومبيوتر في الجامعة البريطانية ، ومن هواياتها القراءة والسباحة والتمثيل. بالإضافة إلى ذلك،فهي تطمح بان تصبح مذيعة ناجحة وتقدّم برامج للأطفال.
الإعلان
وبعد تتويجها، عبّرت فرح عن فرحتها لافتة في حديث لها الى أنها لم تتوقّع الفوز، آملة في أن تنجح بتمثيل مصر بنجاح خلال مسابقة ملكة جمال العالم.
ووجهت شعبان رسالة إلى المرأة المصرية شدّدت فيها على أن الجمال يكمن في الشخصية والروح وليس بالمظهر الخارجي فحسب.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
ملكة جمال مصر
فرح شعبان
إقرأ أيضاً