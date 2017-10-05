بالفيديو – الملك سلمان يتعرض لموقف حرج لحظة وصوله إلى روسيا!

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وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمس إلى موسكو في زيارة هي الأولى من نوعها بين السعودية وروسيا.وقد تم استقبال الملك في مطار فنوكوفو جنوب غربي موسكو في مراسم رسمية نُقلت عبر وسائل الإعلام عربياً وعالمياً.واللافت انتشار فيديو للملك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثق لحظة تعرضه لموقف حرج خلال نزوله من الطائرة، إذ تعطل السُلم الكهربائي ما اضطره الوقوف لبعض الوقت قبل النزول بالطريقة التقليدية.والجدير ذكره، أنّ نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روغوزين كان في المطار لاستقبال الملك.إليكم الفيديو الذي وثق الموقف: