قتلت حبيبها بواسطة مقلاتين معدنيتين

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اتهمت سيدة أميركية من ولاية نيوجيرسي بقتل حبيبها بعدما استخدمت مقلاتين معدنيتين لضربه داخل متجر في وودلين.ويقول المدعون العامون في مقاطعة كامدن إن المستشارين الفدراليين اعتقلوا ماليا كول، 33 عاماً، في 2 أيلول الماضي فى كامدن.وكانت الشرطة قد وجدت جاسون لويس البالغ من العمر 35 عاماً مصاباً برأسه ووجهه وينزف بشدة، وقد أخبر الرجل العناصر بأن كول التي تعيش بالقرب من المتجر قد تبعته ووجّهت اليه ضربات عدة بواسطة المقلاتين.وقد تمّ نقل لويس إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية طارئة، إلا أنه توفي في 26 أيلول متأثراً بجراحه.إشارة الى أن السلطات لم تذكر الأسباب الكامنة خلف هذه الجريمة.