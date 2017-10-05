بالفيديو- نوبة سعال تعيق خطاب رئيسة وزراء بريطانيا؟

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تعرّضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لموقف حرج بسبب السعال المتكرر خلال القائها كلمة امام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين يوم الثلاثاء.فعندما كانت ماي تلقي خطابها، تعرّضت لنوبة من السعال ما أجبرها عن التوقف عن الكلام مرات عدّة لشرب الماء.وتناولت ماي من بعدها حبة دواء قدّمها إليها وزير المالية أندرو هاموند.وفي سياق آخر، أقدم الكوميدي لي نيلسن على قطع كلام ماي التي كانت تتحدث عن تجديد الحلم البريطاني وقدّم إليها ورقة "P45" وهو عبارة عن خطاب يمنح للموظفين عند انتهاء خدمتهم.واقتاد مسؤولو الأمن نيلسن إلى خارج القاعة وسط تصفيق الحضور لرئيسة الوزراء.