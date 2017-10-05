عملت 160 ساعة إضافية... فتوفيت!

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توفيت صحافية في هيئة الاذاعة العامة اليابانية بسبب ساعات العمل الاضافية بعدما عملت نحو 160 ساعة إضافية في شهر واحد، بحسب ما ذكر مفتشو وزارة العمل.وقد أخذت ميوا سادو، 31 عاماً، يومين فقط من الاجازة في الشهر الذي سبق وفاتها إثر فشل في القلب في شهر تموز 2013.وقد عزا مكتب معايير العمل في طوكيو لاحقاً سبب وفاة الشابة الى العمل الزائد، إلا أنه لم يتم الكشف من قبل صاحب العمل عن هذه القضية إلا الأسبوع الحالي.وقد دفعت حادثة وفاة السيدة سادو السلطات اليابانية الى الدعوة لاتخاذ إجراءات لوقف ثقافة العقوبات بما يخص ساعات العمل، ولاسيما في شركات الإعلام.ووجد مفتشو وزارة العمل أن السيدة سادو، التي غطت نشاطات شؤون الحكومة المحلية في طوكيو، قد سجّلت 159 ساعة و 37 دقيقة من العمل الإضافي لأنها قدمت تقريراً عن الانتخابات في الشهر الذي سبق وفاتها. كما إنها عملت 146 ساعة و 57 دقيقة إضافية في الشهر الذي سبق ذلك.وقال مكتب العمل إن سادو: "كانت تحت ظروف معينة وبالتالي لم تتمكن من اتخاذ ما يكفي من أيام العطلة بسبب المسؤوليات المعطاة لها والتي تتطلب منها البقاء في العمل حتى وقت متأخر جداً"، وأضاف:" يمكن الاستنتاج بأنها كانت في حالة من التعب المتراكم والحرمان المزمن من النوم".