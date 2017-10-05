وضعا طفلهما على الجمر... إلتزاماً "بطقوس دينية"!

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Karnataka: One-yr-old child, wrapped in banana leaves, made to lie down on embers as ritual during Muharram in Dharwad's Kundgol near Hubli pic.twitter.com/Q1vfvpz48p — ANI (@ANI) October 1, 2017

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حادثة مرعبة جداً، أقدم خلالها رجل على وضع طفل عمره سنة فقط وقد لُفَّ بقشور الموز على الجمر في الهند.وفي التفاصيل، قام الرجل بفعلته هذه إلتزاماً بالطقوس الدينية خلال شهر محرم في منطقة كوندجول بكارناتاكا.واللافت أنّ الطفل كان يبكي خوفاً واختناقاً من الدخان والحرارة المتصاعدين من الفحم. وقد عرّض والدا الطفل ابنهما للخطر لثوانٍ قليلة تنفيذا لنذر كانا قد قطعاه على نفسيهما منذ سنوات كي يُرزقا بصبي.والجدير ذكره، أنّ حكومة كارناتاكا تحقق في الحادثة التي اعتُبرت من "الممارسات الشريرة وغير الإنسانية"، أمّا الطفل فهو بصحة جيدة ولم يصب بأي مكروه.