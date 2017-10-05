ثلاثة أمور يقوم بها الشخص الذي عانى من نقص العاطفة في طفولته!

الإعلان

تؤثر الطفولة بشكل كبير على بناء شخصية كل فرد، إذ إن حصول كل إنسان على قدر معيّن من العاطفة في مرحلة الطفولة يؤثر بشكل أو بآخر على تكوين شخصيته عندما يصبح كبيراً وراشداً.سنقدم لكم في ما يلي 3 إشارات تدل على أن المرء كان "مهملاً" من الناحية العاطفية عندما كان طفلاً.- فقدان الاحاسيس: إن فقدان الاحاسيس هو شيء يمكن أن يحدث من وقت لآخر. إنه ليس أمر جسدي بل عاطفي. قد لا يشعر المرء بأي شعور أو عاطفة تجاه الأمور التي يواجهها في حياته. هذا النوع من عدم الاستجابة العاطفية هو علامة على أن هذا لشخص كان مهملاً من الناحية العاطفية في سن الطفولة، فتعلّم خنق مشاعره.- السعي الى الكمال: عندما يتم إهمال الطفل من الناحية العاطفية، فإنه يحاول أن يقوم بأي شيء لجذب انتباه أحبائه. فإذا كان الشخص يسعى الى اهتمام الآخرين به، يمكن أن يصبح شخصاً يسعى الى الكمال. إن هذا الشخص يحاول أن يكون مثالياً في كل الأمور التي يقوم بها من أجل أن يحظى بتقدير الغير.- رفض المساعدة من الآخرين: إن الإنسان الذي لم يحظ بالعاطفة في الصغر، هو طبعاً لم يحصل على أي مساعدة من أحد عندما كان في أشد الحاجة لها. هذا الشعور قد يرافق الشخص في سن البلوغ.