بالفيديو – اشتعلت سيارة الزفاف خلال نقلهما إلى حفل زواجهما!

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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة يتصاعد منها الدخان والمفرقعات بمقاطعة خنان في وسط الصين.وفي التفاصيل، فقد أُصيب العروسان بالصدمة نتيجة اشتعال المفرقعات النارية في سيارة زفافهما فهربا هلعاً.والغريب في الحادثة أنه لم يُعرف السبب الذي أدى إلى اشتعال المفرقعات لمدة وصلت حتى 10 دقائق.وحين جرت الحادثة لم يكن العروسان قد عقدا قرانهما بعد بل جرى ذلك قبل توجههما إلى باحة الزفاف.ولحسن الحظ لم يصب الثنائي بأي مكروه كما أنّهما استقلا سيارة أخرى للتوجه إلى حفل زفافهما تزامناً مع وصول فرق الإطفاء إلى مكان الحادثة.