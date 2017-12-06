إغلاق مركز يعلّم النساء الطاعة والخضوع للرجل في الصين

الإعلان

أغلقت السلطات الصينية مركزًا قيل إنه يُعلم النساء طاعة الرجال والخضوع لهم.وأظهر مقطع فيديو صوّره أحد الأشخاص محاضرين في المدرسة يتحدثون ضد المساواة بين الجنسين وينصحون النساء بعدم الرد على الرجال في حال تعرضهن للضرب.وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي كما ظهر المحاضرون وهم يوجهون نصيحة للسيدات بعدم محاولة ارتقاء مهنة معينة والاحتفاظ بالوظائف العادية.ويحث الفيديو السيدات على الطاعة العمياء للآباء والأزواج والأبناء وعلى عدم المواجهة او الجدل عند توبيخهن وعدم الطلاق أبداً وبتفيذ طلبات الرجل على الفور.ويحذر المدرسون في الفيديو من ممارسة المرأة للجنس مع أكثر من ثلاثة رجال لأن السائل المنوي يصبح سامًا وقاتلا، كما يظهر الفيديو سيدات يقمن بأعمال منزلية كتنظيف الأرضية والمراحيض بأياد عارية.وبحسب الصحف، تظاهر عدد من موظفي المعهد ضد قرار إغلاقه وقالوا إن الفيديو المثير للجدل هو تفسير خاطئ "للثقافة التقليدية" التي يعملون على تعزيزها ونشرها.وطالبت السلطات الصينية بالتحري عن معاهد مشابهة لهذا المركز التي ارتفع عددها في الصين في الآونة الأخيرة.