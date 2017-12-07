بالصور- من هم الممثلون وراء شخصيات Teletubbies؟

بقي برنامج تيليتابيز (Teletubbies) البرنامج المفضّل لدى الأطفال حول العالم، لكن الأطفال لطالما أرادوا معرفة هوية الأشخاص الحقيقيين الذين كانوا يُؤدون أدوار الشخصيات الأربع المحبوبة، وسنكشف لكم عنهم في ما يلي.



- تينكي وينكي (Tinky Winky)



أدى راقص الباليه المحترف سيمون شيلتون دور شخصية تينكي وينكي، إلا انه لم يكن الوحيد، فكان الممثل الكوميدي البريطاني ديك طومسون يؤدي الدور قبل أن يقوم بتصريحات أثارت الجدل حول البرنامج أدت إلى خروجه منه.

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- ديبسي (Dipsy)



لعب دور ديبسي الممثل الكوميدي جون سيميت. - ديبسي (Dipsy)لعب دور ديبسي الممثل الكوميدي جون سيميت.





- لا لا (Laa Laa)



أدت نيكي ساملي دور لا لا واستمرت في العمل للأطفال بعد البرنامج فانضمت إلى فريق برنامج The Storyteller. - لا لا (Laa Laa)أدت نيكي ساملي دور لا لا واستمرت في العمل للأطفال بعد البرنامج فانضمت إلى فريق برنامج The Storyteller.