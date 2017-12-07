بيونسيه الأولى بسبب بطنها... هذه أكثر 10 صور إعجابًا على انستغرام لعام 2017

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أصبح انستغرام أحد المواقع الأكثر استخدامًا في العالم خصوصًا بعد الميزات المتعددة التي اضافتها إليه شركة فيسبوك.ويتنافس المستخدمون في هذا المجال حول العالم في ما يتعلّق بعدد المتابعين ونسب الإعجاب "لايك" التي تحصدها الصور ومقاطع الفيديوعلى صفحاتهم، فما هي الصور التي حصلت على أعلى نسب لايك في العام 2017؟10. سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ25: 7 مليون لايك