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07 كانون الأول 2017 - 10:30
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بيونسيه الأولى بسبب بطنها... هذه أكثر 10 صور إعجابًا على انستغرام لعام 2017

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بيونسيه الأولى بسبب بطنها... هذه أكثر 10 صور إعجابًا على انستغرام لعام 2017
أصبح انستغرام أحد المواقع الأكثر استخدامًا في العالم خصوصًا بعد الميزات المتعددة التي اضافتها إليه شركة فيسبوك.

ويتنافس المستخدمون في هذا المجال حول العالم في ما يتعلّق بعدد المتابعين ونسب الإعجاب "لايك" التي تحصدها الصور ومقاطع الفيديوعلى صفحاتهم، فما هي الصور التي حصلت على أعلى نسب لايك في العام 2017؟
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10. سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها الـ25: 7 مليون لايك
 

9. سيلينا غوميز في جلسة تصوير لمجلة "Vogue": 7.1 مليون لايك
 

8. كريستيانو رونالدو وعائلته: 7.2 مليون لايك
 

7. سيلينا غوميز وحبيبها السابق  The Weeknd على السجادة الحمراء: 7.7 مليون لايك

6. سيلينا غوميز وحبيها السابق The Weeknd: 8.1 مليون لايك
 

5. كريستيانو رونالدو وتوأميه: 8.2 مليون لايك

4. بيونسيه مع توأميها: 10.2 مليون لايك
 

3. سيلينا غوميز في المستشفى مع المغنية فرانسيا رايسا قبل عملية زرع الكلية: 10.3 مليون لايك
 

2. كريستيانو رونالدو يستقبل ابنته الجديدة: 11 مليون لايك
 

1. إعلان بيونسيه عن حملها: 11.1 مليون
 
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