تنكّر بزي امرأة وسرق نصف مليون دولار من داخل شقة... في وضح النهار!

أقدم شاب عربي الجنسية على سرقة مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف درهم أي ما يعادل 490 ألف دولار أميركي من داخل شقة في منطقة التعاون بالشارقة.
وقد استطاع الرجل المتنكر بزي امرأة من الدخول الى الشقة بعدما قام بتغيير قفل المفتاح الخارجي بالتعاون مع رجل آخر كان ينتظره في الخارج.
وبحسب موقع "آراء الإخبارية
" فإن المتهم اعترف في أولى جلسات محاكمته أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة بأنه دخل الشقة نهاراً وهو يرتدي عباءة وأقدم على سرقة المبلغ، مشيراً الى أن المجني عليه يحتجز جوازه منذ 4 سنوات. وطالب الرجل الهيئة القضائية بمنحه مهلة لتوكيل محام للدفاع عنه. كذلك فقد اعترف المتهم الثاني بأنه شارك في عملية السرقة، لافتاً الى أنه لم يدخل الشقة وأن أفراد التحري ألقوا القبض عليه بعد ساعتين من سرقة المبلغ وسلّمهم "طوعاً" 870 ألف درهم.
وفي سياق متصل، فقد أنكر متّهم ثالث معرفته بأن المال مسروق، مشدداً على أن المتهم الأول أعطاه 875 ألف درهم لإيداعها في البنك لصالح شخص يعرفه وعليه تم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 24 الجاري.
وكانت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً يفيد بتعرّض إحدى الشقق السكنية في منطقة التعاون بالشارقة للسرقة بواسطة مجهولين، ومن خلال المعاينة فقد تبيّن أنه تم فتح الشقة والدخول إليها باحترافية عالية من دون وجود اثر مادي يشير الى الجناة.