فيسبوك يحذف صورة سيدة أنجبت طفلها بنفسها... لأنها "إباحية"!

أنجبت سيدة شجاعة طفلها بنفسها في مركز ديانثوس MFM في العاصمة التايوانية، تايبيه، وذلك بعدما شعرت بآلام المخاض.

وقد نشر طبيب التوليد لين تزو-هونغ، صورة على صفحته الخاصة على فيسبوك وثّق من خلالها هذا المشهد بعدما سأل مرضاه ما إذا كانت هذه الخطوة ممكنة، وقال: "هذه الأم الشجاعة أنجبت طفلها للتو".

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة بشكل كبير على الانترنت وحصلت على أكثر من 10 الاف إعجاب، ولكن بعد فترة وجيزة تم حظر هذه الصورة على الموقع. ولفت الطبيب الى أن السبب وراء حظر هذه الصورة هو أن فيسبوك اعتبر أنها إباحية.

وبعد وقت قصير عاد الطبيب مرة جديدة الى استخدام فيسبوك ليعبّر عن خيبة أمله بعد منع الصورة.

واللافت هو أن الطبيب أعاد نشر هذه الصورة بعد وقت قليل على حسابه على انستغرام، وهي لا تزال موجودة لغاية الآن.

ولغاية الآن لم ترد شركة فيسبوك على التقارير المحلية التي طلبت توضيحاً مفصلاً عن كيفية تعاملها مع الصور الإباحية.