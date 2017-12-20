بالصورة - أنجبت طفلة مجمّدة منذ 25 عاماً

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أنجبت امرأة أميركيّة الشهر الفائت طفلة كانت مجمّدة كجنين منذ العام 1992، أي حين كانت المرأة لا تزال في الواحدة من عمرها.واستقبلت تينا غيبسون وزوجها بيجامين طفلتهما إيما رين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. ووفق المختبر الطبي في جامعة تينيسي بريستون، فإنّ الطفلة إيما تحمل الرقم القياسي لجنين جُمّد لأطول فترة قبل ولادته.وأنجب الثنائي "إيما" بعد لجوئه إلى مركز الأجنة الوطني للتبرّع، الذي يستقبل أجنة من كلّ الولايات المتحدة وحتى من الدول الأجنبية.وجُمّدت الطفلة "إيما" في تشرين الأول/اكتوبر من العام 1992، أي حين كانت الوالدة تينا تبلغ من العمر 18 شهراً فقط. وفي شهر آذار/مارس من هذا العام، خضعت تينا لعملية التلقيح.