امرأة تستطيع تشخيص مرض "الباركنسون" من خلال الرائحة!

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اشتهرت امرأة تدعى "جوي ميلن"، بسبب قدرتها على تشخيص مرض "الباركنسون" من خلال حاسة الشم لديها.فقُدرة هذه الممرضة المتقاعدة أذهلت العلماء، خصوصاً أنها قادرة على اكتشاف هذا المرض قبل سنوات من توصّل الطّب الى تشخيص الحالة.وقد وصفت ميلن نفسها قائلةً: "أمتلك حاسة شم حساسة للغاية... أشعر كأنني مخلوق يجمع بين البشر والكلاب".أما الملفت فهو كيف اكتشفت الممرضة هذه الموهبة الفريدة، إذ أحسّت في إحدى المرات أن هناك رائحة غريبة تنبعث من زوجها، فظّنت في بداية الأمر أنها ناتجة عن قلّة نظافة شخصية.وبعد مدّة، حضرت مؤتمراً شارك فيه بعض مرضى الباركنسون، عندها انتبهت بأنها ميّزت هذه الرائحة لدى زوجها الراحل الذي توفي نتيجة هذا المرض، واستطاعت التعرف عليه قبل 10 سنوات من تشخيص الأطباء.يذكر أن حاسة الشمّ الفريدة لديها مكّنتها من التعاون مع علماء والعمل على الإستفادة من موهبتها لإكتشاف الباركنسون في مراحل مبكرة.إشارة إلى أن "ميلن"، تصف رائحة مرض الباركنسون بالكثيفة جداً أي قريبة من العطور القوية مثل المسك.