سجن ابنه داخل قفص خشبي خمس سنوات...

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أقدم رجل تايلاندي يدعى "شمان دوانجان" على احتجاز طفله البالغ من العمر تسعة أعوام داخل صندوق خشبي كل صباح على مدى 5 سنوات.وبحسب "دوانجان" البالغ من العمر 38 عامًا، كان يضطر أن يقوم بذلك لأنه كان يذهب إلى عمله في حين أن ابنه يعاني من اضطراب في السلوك نتيجة إصابة بليغة في رأسه عندما كان صغيراً.وزعم الوالد أن فعلته أتت خوفًا على سلامة الطفل خصوصاً أن وضعه لا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة كباقي أطفال عمره، ولا يستطيع تركه بمفرده أثناء دوام عمله، فقام بحجزه داخل قفص بطول مترين ونصف وعرض مترين فقط.إشارة إلى أن الأهل منفصلين ولا يوجد أحد ليهتم بالطفل، سوى بعض الجيران الذين يقومون بوضع الطعام للطفل من خلال الفتحات الخشبية الضيّقة.من جهة أخرى، قام الضمان الاجتماعي في تايلاند بصرف مبلغ طارئ قدره 3000 بات تايلاندي لمساعدة الوالد في تأمين حياة لائقة لولده ولمعالجته طبياً ونفسياً.