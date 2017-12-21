قتلت حبيبها من أجل تصوير مقطع على يوتيوب

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اعترفت فتاة من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة، انها قامت بإطلاق النار على صديقها بهدف تصوير حيلة فيديو كانت تنوي نشرها على موقع يوتيوب.وأفادت "موناليزا بيريز" (20 عاما) ، بانها قررت وحبيبها "بيدرو رويز" تسجيل تجربة خطيرة بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدات، فكانت فكرتهما اختبار ما اذا تم وضع كتاب سميك أمام صدر "رويرز" سيمنع رصاصة اطلقت من مسافة قريبة من الوصل إلى جسمه.وقد اعترفت انه أثناء التصوير أمسك الشاب الكتاب وقرّبه من صدره فأطلقت الفتاة عياراً نارياً من مسافة نصف متر، الا ان ما حصل كان عكس توقعاتهما، فاخترقت الرصاصة الكتاب وقتل على أثرها الشاب.وقضت المحكمة بسجن الفتاة لمدة 6 أشهر، مع إبقائها تحت مراقبة الشرطة لمدة 10 سنوات بعدما اثبتت أن تصوير المقطع كان فكرة صديقها.