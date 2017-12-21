منوعات
21 كانون الأول 2017 - 10:50
Back

قتلت حبيبها من أجل تصوير مقطع على يوتيوب

ومن حب الإنترنت ما قتل ! Lebanon, news ,lbci ,أخبار مقطع فيديو, اختبار, يوتيوب, مقتل,جريمة,ومن حب الإنترنت ما قتل !
episodes
قتلت حبيبها من أجل تصوير مقطع على يوتيوب
اعترفت فتاة من ولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة، انها قامت بإطلاق النار على صديقها بهدف تصوير حيلة فيديو كانت تنوي نشرها على موقع يوتيوب.

وأفادت "موناليزا بيريز" (20 عاما) ، بانها قررت وحبيبها "بيدرو رويز" تسجيل تجربة خطيرة بهدف الحصول على أكبر عدد من المشاهدات، فكانت فكرتهما اختبار ما اذا تم وضع كتاب سميك أمام صدر "رويرز" سيمنع رصاصة اطلقت من مسافة قريبة من الوصل إلى جسمه.
الإعلان

وقد اعترفت انه أثناء التصوير أمسك الشاب الكتاب وقرّبه من صدره فأطلقت الفتاة عياراً نارياً من مسافة نصف متر، الا ان ما حصل كان عكس توقعاتهما، فاخترقت الرصاصة الكتاب وقتل على أثرها الشاب.

وقضت المحكمة بسجن الفتاة لمدة 6 أشهر، مع إبقائها تحت مراقبة الشرطة لمدة 10 سنوات بعدما اثبتت أن تصوير المقطع  كان فكرة صديقها.
 
إقرأ أيضاً